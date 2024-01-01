Цветок, что распускается по ночам (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Цветок, что распускается по ночам. Сезон 1. Серия 1
Цветок, что распускается по ночам
1-й сезон
1-я серия
9.22024, Bame pineun kkot
16+

У знатной вдовы есть секрет: ночью она надевает маску и отправляется вершить правосудие. Корейская дорама, наполненная юмором и экшеном.

Корея эпохи Чосон. Чо Ёхва, вдова из богатой и влиятельной семьи, большую часть времени посвящает своему погибшему мужу, которого она потеряла 15 лет назад. Однако даже самые близкие родственники не знают, что у нее есть альтер-эго — мститель в маске и черном костюме, который по ночам помогает бедным и наказывает преступников. Во время одной из своих вылазок она встречает инспектора Пака Сухо, мечтающего о справедливости и ради этого готового пренебречь социальными правилами. Со временем пути Ёхва и Сухо пересекаются все чаще, а инспектор становится все ближе к разгадке тайны личности загадочного героя.

Смогут ли они объединиться ради общей цели, расскажет дорама «Цветок, что распускается по ночам» — смотреть с русской озвучкой онлайн ее можно на Wink.

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

8.4 IMDb