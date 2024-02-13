Цифры (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Вчерашний школьник присоединяется к крупной бухгалтерской фирме, чтобы бороться с несправедливостью. Остросюжетная дорама об изнанке мира финансов.



Taeil — одна из четырех крупнейших бухгалтерских фирм в Южной Корее, способная одной серьезной проверкой потопить любую корпорацию. Именно сюда устраивается Чан Хоу, первый и единственный работник компании без университетского образования. Когда-то действия сотрудника Taeil привели к самоубийству его приемного отца, и с тех пор Хоу вынашивает план мести. Получив все необходимые квалификации, он становится частью команды. Более опытные коллеги не спешат поручать ему серьезные задания, однако старший менеджер Хан Сынчжо дает новенькому шанс проявить себя, ведь именно он решил нанять юношу.



С какими делами придется столкнуться Хоу и что за цели преследует Сынчжо, расскажут «Цифры» — дорама, смотреть онлайн которую можно на Wink, доступна на нашем сервисе с русской озвучкой.

