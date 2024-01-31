Царство. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Царство
1-й сезон
11-я серия
8.52024, Kingdom
Военный, Драма16+

Царство (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Историческое аниме о юноше, который мечтает стать величайшим генералом китайского государства Цинь.

Китайский период Сражающихся царств в самом разгаре. Родители мальчиков Синя и Пяо из царства Цинь погибли на войне, но сами они мечтают о ратной славе. Однажды министр из королевского дворца забирает Пяо, которому там уготована неизвестная роль. Синь остается в одиночестве, но спустя несколько месяцев смертельно раненый Пяо возвращается в деревню. Он просит Синя отправиться на поиски молодого короля, который как две капли воды похож на Пяо. Так начинается путь Синя к званию великого полководца.

Наблюдать за его развитием поможет «Царство» — аниме смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Аниме
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.8 IMDb