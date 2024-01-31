Царство (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Историческое аниме о юноше, который мечтает стать величайшим генералом китайского государства Цинь.
Китайский период Сражающихся царств в самом разгаре. Родители мальчиков Синя и Пяо из царства Цинь погибли на войне, но сами они мечтают о ратной славе. Однажды министр из королевского дворца забирает Пяо, которому там уготована неизвестная роль. Синь остается в одиночестве, но спустя несколько месяцев смертельно раненый Пяо возвращается в деревню. Он просит Синя отправиться на поиски молодого короля, который как две капли воды похож на Пяо. Так начинается путь Синя к званию великого полководца.
8.1 КиноПоиск
8.8 IMDb