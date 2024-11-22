Требуется мама (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Накануне свадьбы Алла застала жениха с другой… Подруга Катя хочет помочь ей и регистрируется на сайте знакомств от имени Аллы. После нескольких неудачных попыток, достойный мужчина всё-таки находится — это симпатичный бизнесмен Максим. Отношения Аллы и Максима развиваются прекрасно, но внезапно выясняется, что Максим потерял любимую жену и теперь ищет не столько женщину для себя, сколько мать для своих детей. Его семья считает, что Алла охотится за недвижимостью и бизнесом, но пока они строят интриги, чтобы избавиться от девушки, сами попадают в неприятную ситуацию с опекой. Максиму предстоит не только наладить проблемы, из-за которых он может лишиться детей, но сделать так, чтобы Алла снова поверила ему.

