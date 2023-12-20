Траектория. Сезон 1. Серия 10
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1-й сезон
10-я серия

Траектория (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.52021, Траектория. Сезон 1. Серия 10
Документальный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пересмотрите ключевые достижения, которые ознаменовали освоение космоса, и узнайте о самых последних инновациях в космической науке.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
22 мин / 00:22

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