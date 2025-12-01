Товарищи, заводчане! (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.02025, Товарищи, заводчане!. Сезон 1. Серия 5
Документальный16+
О сериале
На предприятиях ДНР и ЛНР каждый день трудятся тысячи и тысячи. У каждого своя судьба. Никита только закончил вуз и пришел на завод, Наташа ищет себя, Павел полон карьерных амбиций. И в каждой такой истории есть место войне и миру, надежде и любви.
Документальный сериал «Товарищи, заводчане!» показывает жизнь профессионалов своего дела, новичков и наставников, сварщиков и грузчиков, сталеваров и крановщиков.
Семен Уралов покажет жизнь без фильтров. Вы узнаете, почему молодежь идет на заводы и что держит на них старожилов, чем дышат рабочие цеха и о чем молчат заводские гудки.