Сериал «Топор» (2018) — двухсерийная эпическая повесть о войне, в центре которой оказывается нетипичный герой.



Вместо убежденного советского гражданина на фронт попадает отшельник, сохранивший закоренелые дореволюционные убеждения.Жизнь Ивана Родина, казачьего офицера, оказалась разрушена Революцией. Его родные сгорели в огне междоусобной борьбы, и Родин не смог простить за это новую власть. Отказавшись жить в советском мире, Иван уходит в добровольное изгнание и продолжает жить как отшельник. Семнадцать долгих лет он проводит в молитвах, избегая насаждаемых советской властью порядков и в сердце храня верность той Родине, которую он знал, любил и защищал. Однако в роковой час Роднину приходит дурная весть: фашистские захватчики напали на Россию, и вот уже вместо «красной заразы» его родной земле угрожает гораздо более жестокий, опасный и чуждый враг. Оставаясь верным своим принципам русского офицера, Иван Роднин выходит к людям, чтобы защищать родную землю вместе с Красной Армией, будучи при этом ее идеологическим врагом. И многие из тех, с кем он находится по одну линию фронта, видят в Роднине угрозу еще более суровую, чем в захватчиках… Главный герой воюет на два фронта: разум его защищает землю, а сердце — веру.



Сможет ли он выстоять в этой нелегкой борьбе и как изменит война бывшего казака? Узнаете, если будете смотреть сериал «Топор» на нашем видеосервисе.

