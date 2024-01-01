Top Dog Prospect 20 (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

От этого Top Dog Prospect 20 подпрыгнет вся Москва! И это не преувеличение. В главном бою вечера фанатов кулачки ждет нереальное противостояние в тяжелом весе. Иван "Русский Богатырь" Матвеев и дебютант Василий "Психолог" Федорков вступят в рубку, где кто-то один точно окажется на полу. Два гиганта, от их попаданий содрогнется вся столица! Также в карде нас ожидают бои яркого Матина "Торнадо Шаропова", крепкого Давида "Лобана" Лобанова и несколько интересных дебютантов.



Сериал Закирасулов vs Смольников 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.