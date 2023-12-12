Набиев vs Григорьев
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Top Dog Prospect 15
1-й сезон
Набиев vs Григорьев

Top Dog Prospect 15 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Набиев vs Григорьев
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Описание - Очередная порция молодых и голодных львов, тигров и прочих хищников получает шанс проявить себя в Top Dog Prospect 15, чтобы стать звездой российской кулачки! В главном бою вечера бились Пилипчук и Белокиев!

Жанр
Спортивный
Время
13 мин / 00:13

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