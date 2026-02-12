Top Dog 41 (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Лучшая кулачная лига России TOP DOG возвращается с новым номерным кардом! Турнир под числом 41 возглавит бой, который фанаты голых кулаков в нашей стране ждут уже несколько месяцев. Перенесенный с юбилейного, 40-го турнира, громкий реванш доминирующего чемпиона TOP DOG в 70 кг Кантемира Ликвидатора Калажокова с перезагрузившимся после первой встречи чемпионом RCC HARD в этом весе Иваном Мастаком Нушкиным. Это будут искры, пламя и настоящая, живая эмоция в сене!

