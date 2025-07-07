Top Dog 37 (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Шинкаренко vs Федотов
Лебединая песня Данила Регбиста – смотрите турнир TOP DOG 37 только на Wink! Это бой, о котором говорят все: отец русской кулачки Данил Алеев провел свой первый и последний бой на голых кулаках с музыкантом Александром Шиколаем, более известным как Alex Terrible.Кроме того, нас ждут аж целых 3 чемпионских боя: громкий реванш Фомича с Имелей, разборка Узбекского Левши с Учителем, а также реванш, которого мы ждали целый год - Чингис Хан Салбырын против Дмитрия Спивака.

