Спивак vs Терехов
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Top Dog 34
1-й сезон
Спивак vs Терехов

Top Dog 34 (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

9.32025, Спивак vs Терехов
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите на Wink кровавые реванши - лютый кард от TOP DOG 34! Лучшая кулачная лига России знатно пошумела в Перми и подарила продолжения крайне мощных сюжетов: Терехов vs Спивак наконец-то определили победителя, Оганнисян vs Зоидов устроили самый кровавый реванш, Морозов vs Самсонов померились силушкой богатырской. Смотрите все бои TOP DOG 34 на Wink!

Жанр
Спортивный
Время
19 мин / 00:19

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