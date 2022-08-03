Тиндер-80 (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Французский сериал о студентах, которые запускают сервис текстовых сексуальных услуг на заре распространения интернета в 80-х годах. Франция на исходе президентского срока консерватора Валери Жискар д’Эстена. Среди населения активно распространяется «Минитель» — устройство, подключающееся к телефонной линии, через которое можно переписываться, совершать покупки и пользоваться ранними онлайн-сервисами. Именно с ним связано очередное задание преподавателя по инженерному делу небольшого университета в парижском пригороде. Стеснительный Саймон, самый умный студент курса, запускает на своем «Минителе» чат, надеясь начать разговор с сидящей по соседству Стефани. Но вместо нее к разговору подключается другой его сосед — Тони, который заставляет Саймона публично унизиться. Когда Стефани узнает, что на самом деле произошло, ей в голову приходит идея: люди, пользующиеся чатом, не видят и не слышат человека на другом конце, так что притвориться привлекательной и сексуально раскрепощенной девушкой может кто угодно. Так появляется первый сервис обмена эротическими сообщениями, который приносит своим создателям кучу прибыли. Но вместе с успехом приходят и проблемы.

