Синее
Wink
Детям
Тикабо. Клипы
2-й сезон
Синее
7.92024, Синее
Мультсериалы, Комедия0+

Тикабо. Клипы (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Все песни из мультсериала «Тикабо» подряд —слушайте понравившуюся музыку и подпевайте любимым героям. Добрый воспитатель Ня каждый урок сопровождает заводной песенкой. У него всегда найдутся мелодии и слова, чтобы спеть о мягких предметах, бумажных поделках, круглых вещах и даже игрушечных машинках. Его подопечные Кафа, Том-Том, Бамс, Мако и Гуди всегда рады повеселиться вместе со зрителями. Теперь песни, под которые они собирают свою удивительную коллекцию, можно слушать сразу и не отрываясь. Просто включите «Тикабо. Клипы» и присоединяйтесь к празднику знаний и детства.

Сериал Синее 2 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг