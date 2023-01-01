Тикабо. Клипы (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Все песни из мультсериала «Тикабо» подряд —слушайте понравившуюся музыку и подпевайте любимым героям. Добрый воспитатель Ня каждый урок сопровождает заводной песенкой. У него всегда найдутся мелодии и слова, чтобы спеть о мягких предметах, бумажных поделках, круглых вещах и даже игрушечных машинках. Его подопечные Кафа, Том-�Том, Бамс, Мако и Гуди всегда рады повеселиться вместе со зрителями. Теперь песни, под которые они собирают свою удивительную коллекцию, можно слушать сразу и не отрываясь. Просто включите «Тикабо. Клипы» и присоединяйтесь к празднику знаний и детства.



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