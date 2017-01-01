Тест на отцовство (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Тест на отцовство. Сезон 1. Серия 12
Тест на отцовство
1-й сезон
12-я серия

8.22017, Тест на отцовство. Сезон 1. Серия 12
Вопросы, с которыми обращаются в телевизионный суд участники процесса самые разнообразные: один из супругов пытается добиться выплаты алиментов муж подозревает жену в измене и хочет отказаться от отцовства семейная пара пытается развеять сомнения о подмене ребенка в роддоме супруги хотят поставить финальную точку в битве за наследство. В каждой серии судье и зрителям программы «Тест на отцовство» будут представлены доказательства сторон, показания свидетелей, экспертов и третьих лиц, фото и видеоматериалы, позволяющие оценить схожесть фигурантов дела, и, конечно, результаты ДНК-теста.

