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Теперь я Босс! (сериал, 2018) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
7.52018, Теперь я Босс! Сезон 3. Серия 3
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Бизнес-реалити, в котором большие боссы решаются на смелый эксперимент. На три дня они покидают свой пьедестал и возвращаются к тому, с чего начинали, поменявшись местами с начинающими предпринимателями. Их соперники — дерзкие и самоуверенные управленцы, которым предстоит занять кресло руководителей корпораций и увидеть уже сейчас, каким может быть их будущее.
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