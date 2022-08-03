Теперь я Босс! Сезон 1. Серия 1
Теперь я Босс! (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.52016, Теперь я Босс! Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+

О сериале

Бизнес-реалити, в котором большие боссы решаются на смелый эксперимент. На три дня они покидают свой пьедестал и возвращаются к тому, с чего начинали, поменявшись местами с начинающими предпринимателями. Их соперники — дерзкие и самоуверенные управленцы, которым предстоит занять кресло руководителей корпораций и увидеть уже сейчас, каким может быть их будущее.

