Теперь я Босс!
1-й сезон

Теперь я Босс! (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

7.52016, Теперь я Босс! Сезон 1 10 серий
ТВ-шоу18+

О сериале

Бизнес-реалити, в котором большие боссы решаются на смелый эксперимент. На три дня они покидают свой пьедестал и возвращаются к тому, с чего начинали, поменявшись местами с начинающими предпринимателями. Их соперники — дерзкие и самоуверенные управленцы, которым предстоит занять кресло руководителей корпораций и увидеть уже сейчас, каким может быть их будущее.

Россия
ТВ-шоу

