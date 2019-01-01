Тень: жуткие истории от Раскина Бонда (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
5.72019, Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond
Ужасы, Мистические18+
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Сюжет
Вы будете дрожать не от холода. Оригинальный контент ZEE5 воплощает на экране самые жуткие истории прославленного автора — Раскина Бонда. Разгадывайте жуткие тайны с первой серии — и, обещаем, вы не сможете оторваться!
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Информация
СтранаИндия
КачествоSD
ЖанрыМистические, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
5.3 IMDb