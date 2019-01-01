Тень: жуткие истории от Раскина Бонда. Серия 8
Wink
Сериалы
Тень: жуткие истории от Раскина Бонда
1-й сезон
8-я серия

Тень: жуткие истории от Раскина Бонда (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

5.72019, Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond
Ужасы, Мистические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Вы будете дрожать не от холода. Оригинальный контент ZEE5 воплощает на экране самые жуткие истории прославленного автора — Раскина Бонда. Разгадывайте жуткие тайны с первой серии — и, обещаем, вы не сможете оторваться!

Сериал Тень: жуткие истории от Раскина Бонда 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Мистические, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.3 IMDb