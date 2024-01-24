Темный лес (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Затянувшееся на 30 лет расследование вновь занимает умы полицейских, когда выясняется, что исчезновение сестры офицера и жестокие убийства связаны между собой. Немецкий детектив «Темный лес» 2020 года — вдохновленная реальными событиями история о трагедии маленького города, затронувшей множество людей.



Летом 1989 года Барбара Недер, сестра влиятельного офицера полиции Гамбурга Томаса Бетге, без вести пропала в лесу неподалеку от городка Везенбург в Нижней Саксонии. Незадолго до этого в округе произошло жестокое убийство двух не связанных друг с другом пар. Подозреваемым в том деле стал Ханс Лингнер, живущий поблизости художник со впечатляющей коллекцией оружия. В исчезновении Барбары же обвиняют ее мужа Роберта, с которым она собиралась разводиться. Томас Бетге не может лично поучаствовать в поисках сестры, но даже через долгие годы, уже после выхода на пенсию, те события его не отпускают. Он продолжает собственное расследование и обнаруживает страшные тайны, которые хранит город.



