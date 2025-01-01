Темный демон (сериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Дерзкий школьник узнает, что в его венах течет демоническая кровь, после того, как на него покушается потомок легендарного японского героя. Фэнтези «Темный демон» — аниме по популярной манге о вековом противостоянии заклятых врагов. Смотрите аниме «Темный демон» в подписке Amediateka на Wink.



В далеком прошлом демоны Они, зная о своей природной свирепости, изолировали себя от людей. Однако герой по имени Момотаро с группой единомышленников напал на их крепость, нарушив хрупкий мир. С тех пор два противостоящих агентства — Они и Момотаро — ведут тысячелетнюю борьбу. Вспыльчивый подросток Сики Итиносэ живет в Японии наших дней и гордится тем, что его отчислили из школы. Несмотря на это, его приемный отец Цуёси воспитывает сына в любви и старается наставлять его на путь добра. Все меняется, когда за Сики начинается охота. Парень понятия не имел, что он — наследник демонов Они. Когда Цуёси жертвует собой, чтобы спасти сына, внутри Сики просыпается дремавший все это время демон, обуреваемый жаждой мести. Это привлекает внимание учителя академии для молодых демонов Они, который уверен, что Сики нужно научиться контролировать свои способности, прежде чем он сможет вступить в сражение.



Чтобы узнать, сможет ли главный герой стать сильнее и отомстить за отца, смотрите аниме «Темный демон» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Темный демон 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.