Темная дыра (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Темная дыра. Сезон 1. Серия 8
8.02021, Dakeuhol
Ужасы, Боевик16+

Группа выживших пытается спастись от кровожадных мутантов. Они потеряли рассудок, вдохнув черный дым, появившийся из загадочной расселины в земле. Остросюжетная дорама «Темная дыра» (2021) — захватывающая история о борьбе с собственными демонами.

Сеульская следовательница Ли Хвансон переживает страшную трагедию: ее мужа жестоко убила молодая женщина, опасная психопатка, истязающая родственников своих жертв. Злодейка позвонила Хвансон, чтобы сообщить, что ей нужно приехать в маленький город Мучжи, чтобы получить ответы на все вопросы. Прибыв в Мучжи, Хвансон обнаруживает, что в его окрестностях появилась таинственная дыра, источающая черный дым. Вдохнув его, люди начинают постепенно сходить с ума, пока не превращаются в жестоких убийц. Пытаясь докопаться до правды, Хвансон тоже попадает под влияние этого необъяснимого феномена, и теперь должна встретиться со своими глубинными страхами.

Кому из жителей удастся спастись и выдержит ли Хвансон такое испытание, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Темная дыра». Сериал 2021 года доступен онлайн на нашем сервисе Wink.

Южная Корея
Ужасы, Боевик
Full HD
58 мин / 00:58

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb