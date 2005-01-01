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Психология и Здоровье
2-й сезон
3-я серия

Психология и Здоровье (сериал, 2005) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2005, Тайны взаимоотношений полов. Серия 3
Документальные, ТВ-шоу12+

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Сюжет

Попытка посредством научно обоснованных данных, подробно и наглядно представить множественные различия между полами. В тестах участвуют пять женщин и пять мужчин. Учеными будет проведено подробное исследование их характеров и способностей, достоинств и недостатков.

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