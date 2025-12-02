Тайны во льдах. Сезон 4. Серия 1
Wink
Сериалы
Тайны во льдах
4-й сезон
1-я серия
9.02020, Secrets in the Ice
Документальный18+
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Тайны во льдах (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Учёные исследуют ледяные загадки и находят потерянные сокровища и реликвии в замёрзших регионах мира, используя передовые технологии.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.0 IMDb