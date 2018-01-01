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Тайна Селены (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2018, El Secreto de Selena
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В начале 90-х певицу Селену называли «Мексиканской Мадонной», она была кумиром миллионов и внесла огромный вклад в развитие поп-музыки. 31 марта 1995 года 23-летняя звезда была убита президентом собственного фан-клуба. Сериал прослеживает хронологию событий, которые привели к трагедии.
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Информация
СтранаСША, Мексика
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
4.3 IMDb