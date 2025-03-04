Тайна мыса Анастасии (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

История одного кораблекрушения у берегов Сахалина, в последние месяцы Второй мировой войны.



Рассказ о работе сахалинских историков и поисковиков, исследующих взаимосвязи и детали морских сражений у берегов острова Сахалин. Авторы фильма попытались связать современную островную жизнь с событиями последних месяцев Второй мировой войны. Действие разворачивается в 1945 и 2019-2023 годах на морских просторах в северной части Тихого океана, в Охотском и Японском морях, проливе Лаперуза. Цепочки открытий ведут группу исследователей от тайны затонувшего у мыса Анастасии японского судна к маршрутам военных и транспортных кораблей, самолётов и подводных лодок, начинающихся в разных концах Тихого океана и скрещивающихся у берегов Сахалина.

