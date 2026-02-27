Талисман империи (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

В бурю бедная семья Фу наконец встречает долгожданную младшую дочь Цзюцзю. Но они и не подозревают: она – могущественная всесторонне развитая душа из XXI века, одарённая невероятной удачей и способностью говорить с животными. Дикие фазаны и зайцы сами идут ей в руки, а женьшень и линчжи она находит, как сорняки. Везде, где появляется девочка, следуют благословения. Тигры слушаются её, как котята, а звери сбегаются помочь или поболтать. С рождением Цзюцзю удача поворачивается к семье лицом: они богатеют, а она спасает наследного принца, который искренне к ней привязывается. Под её волшебным влиянием братья Цзюцзю достигают вершин: становятся генералом, придворным купцом и лучшим поваром страны. Вся семья души не чает в своей маленькой счастливице. Даже император признаёт её необыкновенной и по её просьбе открывает первую в стране школу для девочек, меняя судьбы многих. Когда наследный принц возвращается во дворец, он приглашает Цзюцзю последовать за ним в столицу.

