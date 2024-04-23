Сын (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сын. Сезон 1. Серия 2
Сын
1-й сезон
2-я серия
9.12017, The Son
Драма, Исторический18+
Владелец техасского ранчо из работяги и порядочного семьянина превращается в нефтяного магната и расчетливого убийцу. Семейная сага по мировому бестселлеру Филиппа Майера с Пирсом Броснаном в главной роли.

Сериал рассказывает о династии МакКаллоу, на протяжении 150 лет жившей в Техасе. Три поколения семьи по-разному видят свое место в мире, сталкиваются с опасностями и вызовами эпохи становления Америки. История начинается с патриарха семьи Илая МакКаллоу, который рано узнал вкус несчастья. Индейцы из племени команчи сожгли его дом, убили мать, а сам он вместе с братом попал в плен. Повзрослев, Илай занялся разведением скота и открыл на своем участке источник нефти. Вместе с сыновьями он начинает строить нефтяную империю и не останавливается даже тогда, когда дело требует от него замарать руки в крови.

Как изменятся ценности МакКаллоу и кто из родных сможет бросить вызов алчному главе семейства? На какие жертвы пойдет Илай, чтобы сохранить власть и богатство в своих руках? Смотрите сериал «Сын» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

