Священные узы. Сезон 2. Серия 30
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Священные узы
2-й сезон
30-я серия

Священные узы (сериал, 2009) сезон 2 серия 30 смотреть онлайн

9.12009, Pavitra Rishta
Драмы, Мелодрамы12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

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Сюжет

Один из самых популярных индийских сериалов «Священные узы» расскажет историю жизни трех поколений, которая никого не оставит равнодушным. После свадьбы главные герои проходят через множество испытаний, которые посылает им судьба. И только настоящая любовь сможет помочь все преодолеть…

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