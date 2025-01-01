Свободный код (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Свобода, код и игры корпоратов. Опенсорс пришел изменить мир, но изменился сам.



Андрей Коняев вместе с братом Владимиром разбираются, как живет открытый код сегодня. Вместе с программистами, юристами и IT-директорами они ищут ответ на простой вопрос: что такое опенсорс — утопия, двигатель прогресса или поле для жестких корпоративных игр. Принципы сообщества проверяются на прочность. Разработчик судится с компанией, которая пытается присвоить его труды. Россию вытесняют из десятков международных опенсорс-проектов, а на обломках связей рождаются новые экосистемы.



Кто-то защищает свободу кода — кто-то превращает его в инфраструктуру. Это сериал о принципах, ПО и людях. О тех, кто верит, что строка кода может изменить все.



