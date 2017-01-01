Свидетельства паранормального (сериал, 2017) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн

8.22017, Свидетельства паранормального. Сезон 6. Серия 18
Детектив, Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Свидетельства паранормального (сериал, 2017) сезон 6 серия 18
- 18+41 мин
О сериале
Как объяснить необъяснимое? Что происходит на видеозаписях, которые, как уверены любители сверхъественного, содержат доказательства существования паранормальных явлений? Ученые, исследователи, а также специалисты по спецэффектам и монтажу просмотрят видеозаписи, на которых происходят загадочные и необъяснимые вещи: светящийся шар в Карелии, оживающую по ночам статую в музее и даже самовозгорание человека. С помощью научных и технических знаний они попробуют объяснить, что происходит на этих записях, и докопаться до правды.
Сериал Свидетельства паранормального 6 сезон 18 серия
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Детектив
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.6 IMDb