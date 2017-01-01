Свидетельства паранормального (сериал, 2017) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Свидетельства паранормального. Сезон 5. Серия 1
Свидетельства паранормального
5-й сезон
1-я серия
8.22017, Свидетельства паранормального. Сезон 5. Серия 1
Детектив, Документальный18+
Как объяснить необъяснимое? Что происходит на видеозаписях, которые, как уверены любители сверхъественного, содержат доказательства существования паранормальных явлений? Ученые, исследователи, а также специалисты по спецэффектам и монтажу просмотрят видеозаписи, на которых происходят загадочные и необъяснимые вещи: светящийся шар в Карелии, оживающую по ночам статую в музее и даже самовозгорание человека. С помощью научных и технических знаний они попробуют объяснить, что происходит на этих записях, и докопаться до правды.

США
Документальный, Детектив
39 мин / 00:39

6.4 КиноПоиск
4.6 IMDb