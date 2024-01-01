Свидание вслепую с боссом (сериал, 2024) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

"Свидание вслепую с боссом" – захватывающая романтическая драма с неожиданными поворотами! Главная героиня, отчаянно нуждаясь в деньгах на лечение матери, решает соблазнить своего босса, чтобы выведать секреты компании. Но на работе она вынуждена скрывать свою истинную личность, чтобы он не узнал в ней ту самую девушку со свидания!

Страсть, обман и опасная игра – она влюбляется в него и хочет отказаться от планов, но уже слишком поздно… Босс раскрывает ее двойную жизнь! Что ждет их дальше?



Сериал Свидание вслепую с боссом 1 сезон 30 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.