Свидание с войной. Серия 4
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Свидание с войной
1-й сезон
4-я серия

Свидание с войной (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.22016, Свидание с войной. Серия 4
Военный, Исторический16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Героинями документального сериала «Свидание с войной» стали санитарки, связистки, сиделки, снайперы, партизанки и те, кто днями и ночами работал в тылу. Они уцелели в кровавой мясорубке и остались женщинами с большой буквы. Научились ненавидеть, но не разучились любить. И в мире, где каждая минута могла стать последней, не потеряли себя и сохранили в сердце надежду.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.4 КиноПоиск