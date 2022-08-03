Героинями документального сериала «Свидание с войной» стали санитарки, связистки, сиделки, снайперы, партизанки и те, кто днями и ночами работал в тылу. Они уцелели в кровавой мясорубке и остались женщинами с большой буквы. Научились ненавидеть, но не разучились любить. И в мире, где каждая минута могла стать последней, не потеряли себя и сохранили в сердце надежду.

