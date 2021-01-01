Сутки на декор (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Шоу о декорировании пространства с учетом ограничения во времени и бюджете (у декоратора есть 24 часа и 24 000 рублей). В каждом выпуске декораторы занимаются оформлением жилого помещения героев, которые по какой-либо причине не могут сделать это сами.

В шоу примут участие люди, которые не могут позволить себе улучшить свои жилищные условия самостоятельно. Профессиональные декораторы обновят интерьеры героев и покажут, что это возможно без ремонта и больших вложений.

