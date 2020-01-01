Супер Зак (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
7.62020, Super Zach
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Сюжет
В мирном городке Стория в уютном домике живет дружная семья из трeх медведей. Большой и сильный папа-Медведь, добрая и стройная мама-Медведица и малыш Зак — милый и любознательный медвежонок.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ПМРежиссёр
Пак
Мён-чхан
- ПЁРежиссёр
Пак
Ён-гюн
- ЧСАктриса
Челан
Симмонс
- МДАктёр
Майкл
Донован
- ЖБАктёр
Жан
Бос
- МБАктриса
Мишель
Брезински
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- АБСценарист
Адам
Бичен
- ПМПродюсер
Пак
Мён-чхан
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд