Супер Сэма (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Юная супергероиня защищает свой город при помощи смекалки, науки и удивительных изобретений. Мультфильм «Супер Сэма» — яркие и поучительные приключения африканской девочки на Земле и в космосе.
Где-то на просторах Африки раскинулся город Дуния, где живет смелая девочка Сэма и ее брат-близнец. Жителям Дунии постоянно строит козни коварный киборг по имени Тобор и его армия роботов. Для него город — лишь способ расширить свою власть, стать богаче и влиятельнее. Но у доброй и энергичной Сэмы всегда найдется способ обвести Тобора вокруг пальца и разрушить его планы. Для этого они с братом постоянно придумывают новые изобретения: дроны, высаживающие деревья, 3D-принтеры для пиццы и видеоигры, решающие судьбу города.
Присоединиться к их похождениям и дать отпор Тобору с помощью науки позволит «Супер Сэма». Мультик об африканской супергероине доступен в онлайн-кинотеатре Wink.