Супер Крылья: Джетт и его друзья (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Путешествие во времени. Часть 2
Супер Крылья: Джетт и его друзья
2-й сезон
8.62017, Super Wings!
Мультсериалы, Семейный0+

О сериале

Главный герой — симпатичный самолeтик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. Иногда во время выполнения заданий Джетт сталкивается с трудностями, и на помощь ему приходят верные друзья — команда бесстрашных трансформеров-самолeтиков. В каждом эпизоде герои отправляются в новую точку земного шара. Цель проекта — рассказать детям о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира. Всего самолeтики посетят 52 города в 45 государствах.

Страна
Китай, США, Южная Корея
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.9 IMDb