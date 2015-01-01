Супер Крылья: Джетт и его друзья (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн
8.62015, Super Wings!
Мультсериалы, Приключения0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главный герой — симпатичный самолeтик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. Иногда во время выполнения заданий Джетт сталкивается с трудностями, и на помощь ему приходят верные друзья — команда бесстрашных трансформеров-самолeтиков. В каждом эпизоде герои отправляются в новую точку земного шара. Цель проекта — рассказать детям о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира. Всего самолeтики посетят 52 города в 45 государствах.
Сериал Супер Крылья: Джетт и его друзья 1 сезон 49 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКитай, Южная Корея, США
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb