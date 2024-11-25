Субботняя жена (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Анна Полонская отказалась от карьеры и всё своё время и внимание уделяла семье — дочке Полине и мужу Владу. Однажды Анна узнаёт, что Влад завёл любовницу, а чтобы не делить имущество при разводе, он переписал всё на своего брата, и стал угрожать Анне, что отберёт дочь. Анна вынуждена бороться за дочь и срочно искать работу. После безуспешных попыток найти работу, Аня принимает необычное предложение бизнесмена Юрия — изображать по выходным его невесту перед мамой. После драматичного развода Юрий не хочет серьёзных отношений, а мать уговаривает жениться. Вскоре Аня понимает, что начала влюбляется в Юрия, но в их договоре есть пункт, что при появлении чувств они немедленно разрывают контракт…

