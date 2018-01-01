Стресс-менеджмент (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Автор курса: Елена Лымарь — международный бизнес-тренер, член экспертного совета Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ HSE Startup.

Елена Лымарь расскажет о техниках преодоления стресса и работе с его последствиями. Вы научитесь предупреждать неприятности и регулировать свое внутреннее состояние. Сможете сознательно управлять жизненным потенциалом и сохранять энергию в стрессовых ситуациях.



