Стресс-менеджмент (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, Стресс-менеджмент. Серия 1
Образовательные, Образовательные12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Автор курса: Елена Лымарь — международный бизнес-тренер, член экспертного совета Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ HSE Startup.
Елена Лымарь расскажет о техниках преодоления стресса и работе с его последствиями. Вы научитесь предупреждать неприятности и регулировать свое внутреннее состояние. Сможете сознательно управлять жизненным потенциалом и сохранять энергию в стрессовых ситуациях.
Сериал Стресс-менеджмент 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.