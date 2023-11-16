Страна чудес (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Мурманск
Страна чудес (сериал, 2021) сезон 1 серия 11

2021, Мурманск
Документальный6+

Журналист и путешественница Ирина Бажанова объехала весь мир в поисках впечатлений, но как ни парадоксально, на карте её странствий белым пятном осталась родина – Россия. С присущими ведущей чувством юмора и любопытством, она отправляется исследовать страну, где так много чудес: природных и архитектурных, культурных и этнографических. Оказываясь в новой точке России, ведущая знакомит зрителей с местными достопримечательностями и составляет собственный рейтинг "чудесности". Задача Ирины – найти всё самое интересное, удивить, поразить или растрогать телезрителей рассказанными историями, дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый.

Россия
Документальный
Full HD
26 мин / 00:26

