Թեք Startup (Стартап по-армянски). Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
1-й сезон
8-я серия

Թեք Startup (Стартап по-армянски) (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.02025, Թեք Startup (Стартап по-армянски). Сезон 1. Серия 8
Комедия, Семейный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Երեք ընկերների կողմից ստեղծած արհեստական բանականությունը՝ Նեքսին, ստանում է խոշոր ներդրում Սիլիկոնյան հովտից։ Փոքրիկ «գարաժային» ստարտափը վերածվում է խոշոր միջազգային ընկերության, որը ընկերների կյանքը գլխիվայր շրջում է։
Նոր իրականությունը բերում է անսպասելի մարտահրավերներ, խճճված սիրային պատմություններ, ծիծաղաշարժ աշխատանքային իրավիճակներ և Նեքսիի արկածներ, որն աշխատում է միանգամայն յուրահատուկ ձևով։

Страна
Армения
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Թեք Startup (Стартап по-армянски)»