Թեք Startup (Стартап по-армянски) (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2025, Թեք Startup (Стартап по-армянски). Сезон 1. Серия 7
Комедии, Семейные12+
Контент станет доступным 08.05.2025
Сезоны и серии
- 12+27марта
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
Сезон 1 Серия 1
- 12+3апреля
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
Сезон 1 Серия 2
- 12+10апреля
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
Сезон 1 Серия 3
- 12+17апреля
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
Сезон 1 Серия 4
- 12+24апреля
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
Сезон 1 Серия 5
- 12+1мая
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
Сезон 1 Серия 6
- 12+8мая
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
Сезон 1 Серия 7
- 12+15мая
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Երեք ընկերների կողմից ստեղծած արհեստական բանականությունը՝ Նեքսին, ստանում է խոշոր ներդրում Սիլիկոնյան հովտից։ Փոքրիկ «գարաժային» ստարտափը վերածվում է խոշոր միջազգային ընկերության, որը ընկերների կյանքը գլխիվայր շրջում է։
Նոր իրականությունը բերում է անսպասելի մարտահրավերներ, խճճված սիրային պատմություններ, ծիծաղաշարժ աշխատանքային իրավիճակներ և Նեքսիի արկածներ, որն աշխատում է միանգամայն յուրահատուկ ձևով։
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ованнес
Казарян
- Режи�ссёр
Белла
Зограбян
- Актриса
Мариам
Шаинян
- Актёр
Айк
Дарбинян
- Актёр
Сергей
Саргсян
- Актёр
Лёва
Хуршудян
- Актёр
Шафи
Ал Каприо
- Актёр
Ален
Ераносян
- Актриса
Рузанна
Ахназарян
- Актёр
Нарек
Маргарян
- Актёр
Арсен
Нерсисян
- Актриса
Эвелина
Шаирян
- Продюсер
Эрик
Патваканян
- Продюсер
Ара
Ягджян
- Монтажёр
Грач
Пилосян
- Монтажёр
Ованнес
Мартиросян
- Оператор
Армен
Геворгян
- Оператор
Арутюн
Геворгян
- Звукорежиссёр
Граир
Ованнисян