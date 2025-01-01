Թեք Startup (Стартап по-армянски). Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Թեք Startup (Стартап по-армянски)
1-й сезон
7-я серия

Թեք Startup (Стартап по-армянски) (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2025, Թեք Startup (Стартап по-армянски). Сезон 1. Серия 7
Комедии, Семейные12+

Контент станет доступным 08.05.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Երեք ընկերների կողմից ստեղծած արհեստական բանականությունը՝ Նեքսին, ստանում է խոշոր ներդրում Սիլիկոնյան հովտից։ Փոքրիկ «գարաժային» ստարտափը վերածվում է խոշոր միջազգային ընկերության, որը ընկերների կյանքը գլխիվայր շրջում է։
Նոր իրականությունը բերում է անսպասելի մարտահրավերներ, խճճված սիրային պատմություններ, ծիծաղաշարժ աշխատանքային իրավիճակներ և Նեքսիի արկածներ, որն աշխատում է միանգամայն յուրահատուկ ձևով։

Сериал Թեք Startup (Стартап по-армянски) 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Армения
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Թեք Startup (Стартап по-армянски)»

Всё