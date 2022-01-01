Спина к спине (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Яркий мультсериал о трех веселых рюкзаках, которые ведут тайную жизнь, о которой даже не подозревают их юные хозяева. Трое друзей-рюкзаков Моли, Ботя и Рюк очень любят ходить в школу вместе со своими людьми. Там их всегда ждет что-то новое и интересное – благодаря своей фантазии и изобретательности они не успевают заскучать. Если бы только владельцы знали, как интересно живут их рюкзаки! Присоединиться к приключениям Моли, Боти и Рюка вы сможете, посмотрев онлайн все серии мультфильма «Спина к спине».



Сериал Спина к спине 1 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.