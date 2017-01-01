Спасти Фейт 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

Талантливая женщина-адвокат возвращается из декретного отпуска раньше срока, чтобы разобраться в таинственном исчезновении мужа. Британский детектив «Спасти Фэйт» — сериал о том, что даже самые близкие люди могут оказаться незнакомцами.



У Фэйт Хауэллс и ее мужа Эвана есть собственная юридическая фирма. Фэйт недавно родила третьего ребенка и временно отошла от рабочих обязанностей, но семейная идиллия оказывается коротка. Однажды в среду Эван отправляется на работу, а после не возвращается назад. Фэйт возвращается к адвокатской практике и пытается понять, почему ушел Эван. Устал ли он от брака или случилось что-то более зловещее? Постепенно становится ясно, что это исчезновение — только часть заговора, охватывающего город.



