«Спасите моего ребенка» — медицинское реалити, которое дарит надежду. Герои программы – семьи, в которых тяжело болен ребенок. Команда лучших педиатров страны сделает все возможное, чтобы вылечить ребенка или существенно облегчить течение болезни.

