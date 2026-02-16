Спасите моего ребенка. Сезон 2. Серия 3
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Спасите моего ребенка
2-й сезон
3-я серия
2016, Спасите моего ребенка. Сезон 2. Серия 3
Реалити - шоу18+
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Спасите моего ребенка (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Спасите моего ребенка» — медицинское реалити, которое дарит надежду. Герои программы – семьи, в которых тяжело болен ребенок. Команда лучших педиатров страны сделает все возможное, чтобы вылечить ребенка или существенно облегчить течение болезни.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
70 мин / 01:10

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