Спасение детенышей гризли (сериал, 2017) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Есть удивительные люди, которые всю свою жизнь посвящают сохранению для человечества нетронутой природы или отдельных видов животных. Семья Ланген в Северной Британской Колумбии (Канада) — одна из таких подвижников. Эти люди несут свою круглосуточную миссию в созданном ими приюте «Северное сияние» — единственном приюте в мире, имеющему лицензию на выращивание и выпуск в дикую природу медведя гризли. Медвежьи загоны в приюте кишат рекордными 40 осиротевшими медвежатами, каждый из которых отличается внешностью, индивидуальностью и причудливым нравом.

