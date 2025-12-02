Спасение детенышей гризли (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Спасение детенышей гризли. Сезон 2. Серия 9
Спасение детенышей гризли
2-й сезон
9-я серия
9.12017, Wild Bear Rescue
Документальный18+
О сериале

Есть удивительные люди, которые всю свою жизнь посвящают сохранению для человечества нетронутой природы или отдельных видов животных. Семья Ланген в Северной Британской Колумбии (Канада) — одна из таких подвижников. Эти люди несут свою круглосуточную миссию в созданном ими приюте «Северное сияние» — единственном приюте в мире, имеющему лицензию на выращивание и выпуск в дикую природу медведя гризли. Медвежьи загоны в приюте кишат рекордными 40 осиротевшими медвежатами, каждый из которых отличается внешностью, индивидуальностью и причудливым нравом.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.4 IMDb